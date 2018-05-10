Директора хозяйства в Краснознаменском районе, где массово гибли олени, оштрафовали на 90 тысяч

Речь идёт о животноводческом фермерском хозяйстве ООО «Серебряное копытце», где около 20 мёртвых животных лежали в вольерах, где находились живые олени. Директор не уведомил Госветнадзор о внезапном падеже зверей и тем самым нарушил законодательство. Также он не выполнил ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.