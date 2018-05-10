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17:21 (мск), источник: Клопс.ru

Директора хозяйства в Краснознаменском районе, где массово гибли олени, оштрафовали на 90 тысяч

В Калининградской области оштрафовали директора хозяйства в Краснознаменском районе после проверки по факту массовой гибели оленей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о животноводческом фермерском хозяйстве ООО «Серебряное копытце», где около 20 мёртвых животных лежали в вольерах, где находились живые олени. Директор не уведомил Госветнадзор о внезапном падеже зверей и тем самым нарушил законодательство. Также он не выполнил ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В отношении директора вынесли постановления о возбуждении двух административных дел. Руководителя хозяйства оштрафовали на 90 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ферме в Краснознаменском районе грозит штраф до 800 тысяч рублей из-за гибели 20 оленей.

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