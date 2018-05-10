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14:23 (мск), источник: ИА REGNUM

На здании УФСБ в Магнитогорске появился памятный барельеф

Барельеф был изначально установлен в 1934 году, в первые годы строительства Магнитогорского металлургического комбината.

На здании отдела УФСБ в городе Магнитогорске Челябинской области установили двухметровый барельеф, который на протяжении многих лет находился у входа в здание бывшего НКВД на левом берегу Урала.

Барельеф бойца в буденовке был изначально установлен в 1934 году, в первые годы строительства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Более двадцати лет назад офис сотрудников магнитогорского отдела УФСБ, преемников чекистов, переехал на правый берег реки Урал. Скульптурное изображение было отреставрировано и перевезено к месту новой «прописки» по инициативе ветеранов и сотрудников отдела при поддержке администрации г. Магнитогорска.

В торжественной церемонии открытия скульптурного барельефа приняли участие глава города Сергей Бердников, руководитель отдела ФСБ Магнитогорска Денис Суслов, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, председатель МГСД Александр Морозов, ветераны службы, действующие сотрудники, депутаты городского и областного собраний.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники отдела обеспечивали защиту государственных секретов, противодействовали немецкой разведке, бандитизму, дезертирству, осуществляли контрразведывательные мероприятия.

В послевоенный период, а также в годы «холодной войны» магнитогорские контрразведчики разыскивали фашистских пособников, противостояли антисоветским зарубежным центрам, проводили работу по предупреждению диверсий на ММК, воздушном и железнодорожном транспорте.

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