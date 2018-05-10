На здании УФСБ в Магнитогорске появился памятный барельеф

На здании отдела УФСБ в городе Магнитогорске Челябинской области установили двухметровый барельеф, который на протяжении многих лет находился у входа в здание бывшего НКВД на левом берегу Урала.

Барельеф бойца в буденовке был изначально установлен в 1934 году, в первые годы строительства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Более двадцати лет назад офис сотрудников магнитогорского отдела УФСБ, преемников чекистов, переехал на правый берег реки Урал. Скульптурное изображение было отреставрировано и перевезено к месту новой «прописки» по инициативе ветеранов и сотрудников отдела при поддержке администрации г. Магнитогорска.