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14:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неизвестные втридорога устанавливают пенсионерам в Новосибирской области «золотые» фильтры

Агрессивно навязывают товары и услуги, обманывают пенсионеров: в Новосибирске и пригороде действует группа предприимчивых дельцов. Предлагают за внушительное вознаграждение установить фильтры для воды или систему от протечек, ссылаясь при этом на несуществующие стандарты и требования.

Незнакомка с помощником представились сотрудниками Водоканала и заверили: несут добро и уникальную систему от протечек — установить жизненно необходимо.

Пока одна рассказывала про чудеса супероборудования, другой сверлил раковину. Работали, рассказывает пенсионерка, быстро — не успела оглянуться, а незваные гости уже скрутили гибкие шланги. 10 тысяч — это вся пенсия. Живет Галина Федоровна одна. Говорила гостям: отдать деньги — остаться ни с чем. Но те настаивали: работа сделана — надо рассчитаться.

Галина Ковалева, пенсионерка: «Она говорит: «Что на смерть оставили — достаньте и нам отдадите».

Она и отдала — всё, что было. Гости тут же «испарились».

Наталья Волкова, племянница пенсионерки: «Тетя мне позвонила, плачет… Меня сразу вот затрясло. Я ей говорю: «Что случилось?» Она мне: «У меня нет денег даже на хлеб».

Во время загрузки произошла ошибка.

В договоре, который оставили незнакомцы — барнаульский адрес и контактный телефон в Новосибирске. Найти офис удалось с трудом. В небольшом помещении — одинокий диспетчер, уверяет: как найти руководителя, не знает.

В интернете — сотни гневных отзывов: возмущенные потребители объединяются в группы и призывают новосибирцев быть бдительнее. Галина Федоровна уже написала заявление в полицию.

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