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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ангарске задержан преступник, который ограбил ювелирный магазин

Злоумышленник украл цепочку и крестик стоимостью 55 тысяч рублей.

Дерзкое ограбление ювелирного салона на улице Чайковского в Ангарске произошло утром, 9 мая. В магазин зашел неизвестный мужчина и попросил продавца показать ему золотую цепочку с крестиком. Взяв украшения общей стоимостью 55 тысяч рублей в руки, он стал отвлекать консультантов разговорами, а затем резко развернулся и выбежал из здания. Продавец салона тут же нажала тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, выслушав подробное описание злоумышленника стали проверять ближайшие дворы и улицы. И эта работа дала свои результаты. Вскоре подходящего под описание мужчину оперативники заметили в 29 микрорайоне города.

— Увидев росгвардейцев, преступник попытался скрыться в одном из подъездов, но был задержан. Им оказался 39-летний ангарчанин. При осмотре у него нашли залоговый билет из ломбарда, куда он успел сдать украденное. Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали полицейским, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области.

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