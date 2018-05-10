В Ангарске задержан преступник, который ограбил ювелирный магазин

Дерзкое ограбление ювелирного салона на улице Чайковского в Ангарске произошло утром, 9 мая. В магазин зашел неизвестный мужчина и попросил продавца показать ему золотую цепочку с крестиком. Взяв украшения общей стоимостью 55 тысяч рублей в руки, он стал отвлекать консультантов разговорами, а затем резко развернулся и выбежал из здания. Продавец салона тут же нажала тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, выслушав подробное описание злоумышленника стали проверять ближайшие дворы и улицы. И эта работа дала свои результаты. Вскоре подходящего под описание мужчину оперативники заметили в 29 микрорайоне города.