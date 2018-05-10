Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в новосибирском колледже

Источник: РИА Новости

Областное правительство ранее сообщило, что студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск в четверг во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Еще два человека, которые во время инцидента выпрыгнули в окно, получили переломы.

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По данным СК, студент стрелял из принесенного с собой ружья, которое собрал прямо в учреждении.

«Молодому человеку, пострадавшему от огнестрельного ранения, оказана оперативная помощь. Как констатируют работники Барабинской ЦРБ, у него стабильное состояние. Еще двое студентов, уроженцев Убинского и города Барабинска, получили переломы конечностей, когда выпрыгивали из окон. В настоящий момент им тоже оказана медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

В районной администрации отметили, что на месте происшествия продолжают работать следователи, представители прокуратуры, члены рабочей комиссии, созданной по поручению главы региона Андрея Травникова.