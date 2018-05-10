Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в новосибирском колледже

Областное правительство ранее сообщило, что студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск в четверг во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Еще два человека, которые во время инцидента выпрыгнули в окно, получили переломы.
По данным СК, студент стрелял из принесенного с собой ружья, которое собрал прямо в учреждении.
«Молодому человеку, пострадавшему от огнестрельного ранения, оказана оперативная помощь. Как констатируют работники Барабинской ЦРБ, у него стабильное состояние. Еще двое студентов, уроженцев Убинского и города Барабинска, получили переломы конечностей, когда выпрыгивали из окон. В настоящий момент им тоже оказана медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.
В районной администрации отметили, что на месте происшествия продолжают работать следователи, представители прокуратуры, члены рабочей комиссии, созданной по поручению главы региона Андрея Травникова.
Заведено дело по статье УК РФ «покушение на убийство совершенное общеопасным способом». По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.