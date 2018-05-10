Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оттеснённый охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Уже и машины нельзя: в РФ ответили СМИ, раскритиковавшим "Кортеж"
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
14:34 (мск), источник: "Российская газета"

После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей

В Следственном комитете заявили о проведении ряда уголовно-процессуальных проверок после стрельбы в колледже Барабинска.

В частности, следствие оценит действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть человека и ранение учащегося (статья 293 УК РФ).

Читайте также
Стали известны подробности о подростке, стрелявшем в новосибирском колледже

Кроме того, будут изучены действия родителей первокурсника, который сегодня утром принес в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина ружье и открыл стрельбу. Возможно, имело место небрежное хранение оружия (статья 224 УК). Не останется без внимания и деятельность ЧОП, сотрудники которого были обязаны обечпечить безопасность учеников. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем оказании услуг (статья 238 УК РФ).

Как подчернули в ведомстве, пока возбуждено одно уголовное дело — о покушении на убийство, продолжается сбор доказательств.

Как сообщала «РГ» утром 16-летний подросток выстрелил в сокурсника, после чего свел счеты с жизнью. Испугавшись стрельбы, трое учащихся выпрыгнули из окна кабинета. Они получили различные травмы.

Все новости региона
 Вышел трейлер второго сезона скандального сериала "13 причин почему"
Никита Гусев не поможет сборной России по хоккею в матче с чехами
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь