После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей
В Следственном комитете заявили о проведении ряда
В Следственном комитете заявили о проведении ряда
В частности, следствие оценит действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть человека и ранение учащегося (статья 293 УК РФ).
Кроме того, будут изучены действия родителей первокурсника, который сегодня утром принес в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина ружье и открыл стрельбу. Возможно, имело место небрежное хранение оружия (статья 224 УК). Не останется без внимания и деятельность ЧОП, сотрудники которого были обязаны обечпечить безопасность учеников. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем оказании услуг (статья 238 УК РФ).
Как подчернули в ведомстве, пока возбуждено одно уголовное дело — о покушении на убийство, продолжается сбор доказательств.
Как сообщала «РГ» утром 16-летний подросток выстрелил в сокурсника, после чего свел счеты с жизнью. Испугавшись стрельбы, трое учащихся выпрыгнули из окна кабинета. Они получили различные травмы.