После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей

В частности, следствие оценит действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть человека и ранение учащегося (статья 293 УК РФ).

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Кроме того, будут изучены действия родителей первокурсника, который сегодня утром принес в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина ружье и открыл стрельбу. Возможно, имело место небрежное хранение оружия (статья 224 УК). Не останется без внимания и деятельность ЧОП, сотрудники которого были обязаны обечпечить безопасность учеников. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем оказании услуг (статья 238 УК РФ).

Как подчернули в ведомстве, пока возбуждено одно уголовное дело — о покушении на убийство, продолжается сбор доказательств.