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14:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе водитель из-за приступа эпилепсии сбил трех пешеходов

Первыми на помощь пострадавшим пришли очевидцы.

Сегодня, 10 мая, в столице Башкирии произошла серьезная авария с участием пешеходов. На перекрестке улиц 50 лет СССР и Клавдии Абрамовой водитель за рулем Volkswagen Passat на большой скорости вылетел на тротуар и наехал на толпу, которая в этом время ждала автобус на остановке «Театр Нур». К счастью, многие успели оперативно среагировать и разбежаться. Однако трем из толпы повезло меньше.

Позднее в соцсетях появилось видео с камеры Ufanet. На записи видно, как водитель, выезжая со двора, на повороте теряет управление, выруливает на тротуар, перепрыгивает через бордюр и несется прямо на людей. В конечном итоге он сбил четверых людей. После чего автомобиль врезался в здание пекарни, к нему подбежали очевидцы и попытались извлечь из салона водителя.

ПОСТРАДАВШИМ ПОМОГЛИ ОЧЕВИДЦЫ.

Что касается пешеходов, одному из них повезло, и помощь не понадобилась. А вот к остальным троим рванули на помощь очевидцы.

Александр Васильев одним из первых оказал помощь пострадавшим пешеходам и рассказал «Комсомолке», как все произошло на самом деле.

— Я на противоположной остановке стоял, все на моих глазах произошло. Сразу побежал туда, понял, что людям нужна помощь. На месте уже собрались люди, к счастью, неравнодушных было много. К тому моменту кто-то уже скорую вызвал, она через 10 минут приехала. Думаю, это достаточно долго для таких случаев, — рассказал Александр.

Со слов очевидца, пешеходов сильно отбросило, одна даже подлетела на несколько метров, другая голову ударила об бордюр, а третий, по предварительным данным, отделался ушибами.

Пока ехали врачи, Александр и остальные горожане пытались остановить кровь. У кого-то в сумке оказались даже бинты.

— Мы не давали пытаться им встать и шевелиться, чтобы хуже не стало. Следили за тем, чтобы они в сознании были, — говорит мужчина.

СЛУЧИЛСЯ ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ.

Что касается водителя, по предварительным данным, у него произошел приступ эпилепсии. Когда очевидцы оказывали помощь пешеходам, другие мужчины помогали автомобилисту, вытащили его из автомобиля.

К моменту приезда на место ДТП дорожных полицейских, он уже пришел в себя и дал показания. Мужчина был трезв.

В отделе ГИБДД уточнили, что в 21-ую больницу увезли двух женщин, 25 и 50 лет. Мужчине оказали помощь на месте, после которой его отправили домой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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