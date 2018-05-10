Работники организации ритуальных услуг устроили смертельную драку
12 января в офисе «Ритуальные услуги» два сотрудника подрались. Одного из них госпитализировали, через 10 дней он скончался.
12 января в офисе «Ритуальные услуги» два сотрудника подрались. Одного из них госпитализировали, через 10 дней он скончался.
Как сообщает следствие, в тот день вечером между 32-летним и 58-летним мужчинами произошел конфликт
От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд признал вину мужчины и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.