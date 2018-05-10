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14:52 (мск), источник: Новости Перми

Работники организации ритуальных услуг устроили смертельную драку

12 января в офисе «Ритуальные услуги» два сотрудника подрались. Одного из них госпитализировали, через 10 дней он скончался.

Как сообщает следствие, в тот день вечером между 32-летним и 58-летним мужчинами произошел конфликт из-за плохой работы по охране помещения. Младший сотрудник избил своего оппонента.

От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд признал вину мужчины и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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