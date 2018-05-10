Работники организации ритуальных услуг устроили смертельную драку

Как сообщает следствие, в тот день вечером между 32-летним и 58-летним мужчинами произошел конфликт из-за плохой работы по охране помещения. Младший сотрудник избил своего оппонента.

От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.