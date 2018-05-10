Мошенничество с дипломными: пострадавших студентов ищет полиция
Полицейские ищут студентов, пострадавших от действий мошенницы из Кокшетау, которая собирала деньги, обещая написать за них дипломные работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские ищут студентов, пострадавших от действий мошенницы из Кокшетау, которая собирала деньги, обещая написать за них дипломные работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Кокшетау полицейскими задержана подозреваемая в мошеннических действиях с дипломными работами. Женщина зарегистрировалась на популярном рекламном сайте и предлагала услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
В феврале в полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился местный житель. По словам потерпевшего, объявление о подготовке дипломных работ он нашел на одном из рекламных сайтов. Связавшись с автором объявления по указанному телефонному номеру, молодой человек согласился на ее условия и сообщил требования, предъявляемые к работе.
«Как пояснил заявитель, оплату дипломной работы в сумме 25 тысяч тенге женщина потребовала заранее. Ничего не подозревая, потерпевший перечислил указанную сумму. После получения денежных средств женщина перестала выходить на связь», — говорится в сообщении.
Через несколько месяцев сотрудникам криминальной полиции удалось задержать по подозрению в совершении мошеннических действий 38-летнюю жительницу Кокшетау.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В настоящее время полицейские ищут потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий подозреваемой, и просят граждан обратиться в управление криминальной полиции по телефону 72−32−96.
Стражи порядка напоминают гражданам, что при перечислении денег незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем никто не сможет гарантировать их возврат в случае, если сделка не состоится.