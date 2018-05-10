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14:52 (мск), источник: Tengrinews

Мошенничество с дипломными: пострадавших студентов ищет полиция

Полицейские ищут студентов, пострадавших от действий мошенницы из Кокшетау, которая собирала деньги, обещая написать за них дипломные работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Tengrinews

Кокшетау полицейскими задержана подозреваемая в мошеннических действиях с дипломными работами. Женщина зарегистрировалась на популярном рекламном сайте и предлагала услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

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В феврале в полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился местный житель. По словам потерпевшего, объявление о подготовке дипломных работ он нашел на одном из рекламных сайтов. Связавшись с автором объявления по указанному телефонному номеру, молодой человек согласился на ее условия и сообщил требования, предъявляемые к работе.

«Как пояснил заявитель, оплату дипломной работы в сумме 25 тысяч тенге женщина потребовала заранее. Ничего не подозревая, потерпевший перечислил указанную сумму. После получения денежных средств женщина перестала выходить на связь», — говорится в сообщении.

Через несколько месяцев сотрудникам криминальной полиции удалось задержать по подозрению в совершении мошеннических действий 38-летнюю жительницу Кокшетау.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В настоящее время полицейские ищут потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий подозреваемой, и просят граждан обратиться в управление криминальной полиции по телефону 72−32−96.

Стражи порядка напоминают гражданам, что при перечислении денег незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем никто не сможет гарантировать их возврат в случае, если сделка не состоится.

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