В Самарканде на шестиклассника упали старые ворота
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. На ученика шестого класса школы № 71 в Самарканде упали старые ворота, ребенок скончался, сообщаетcя в группе Министерства народного образования на Facebook.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. На ученика шестого класса школы № 71 в Самарканде упали старые ворота, ребенок скончался, сообщаетcя в группе Министерства народного образования на Facebook.
Инцидент произошел 4 мая примерно в 12:45 по местному времени.
Школьник пытался перепрыгнуть через ворота, расположенные в задней части школы, но они не выдержаржали и рухнули прямо на мальчика.
По сообщению министерства, в связи с инцидентом ведется расследование, его результаты будут обнародованы.