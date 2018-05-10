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15:55 (мск), источник: Sputnik

В Самарканде на шестиклассника упали старые ворота

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. На ученика шестого класса школы № 71 в Самарканде упали старые ворота, ребенок скончался, сообщаетcя в группе Министерства народного образования на Facebook.

Источник: Sputnik

Инцидент произошел 4 мая примерно в 12:45 по местному времени.

Школьник пытался перепрыгнуть через ворота, расположенные в задней части школы, но они не выдержаржали и рухнули прямо на мальчика.

По сообщению министерства, в связи с инцидентом ведется расследование, его результаты будут обнародованы.

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