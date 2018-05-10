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15:53 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани пенсионер перечислил виртуальной невесте почти 5 млн рублей

В Казани 74-летний мужчина лишился 4,7 млн рублей после интернет-знакомства с 33-летней жительницей Марий Эл, на которой он собирался жениться. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Источник: Prokazan.ru

По данным ведомства, пенсионер познакомился с девушкой по интернету, после чего виртуальное знакомство переросло в романтические отношения.

 — Девушка согласилась выйти за него замуж, но постоянно придумывала различные финансовые причины, — рассказали в ведомстве.

Таким образом, как только потерпевший перечислил «будущей жене» 4,7 млн рублей на банковскую карту, женщина перестала выходить на связь.

Осознав, что он стал жертвой мошенничества, мужчина обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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