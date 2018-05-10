В Казани пенсионер перечислил виртуальной невесте почти 5 млн рублей

Источник: Prokazan.ru

По данным ведомства, пенсионер познакомился с девушкой по интернету, после чего виртуальное знакомство переросло в романтические отношения.

— Девушка согласилась выйти за него замуж, но постоянно придумывала различные финансовые причины, — рассказали в ведомстве.

Таким образом, как только потерпевший перечислил «будущей жене» 4,7 млн рублей на банковскую карту, женщина перестала выходить на связь.