Студент в Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за компьютерной игры

По версии следствия, вечером 6 мая время в комнате общежития, расположенного на ул. Чкалова г. Выкса, 20-летний молодой человек нанес множественные ножевые ранения по телу хозяина комнаты. От полученных телесных повреждений 23-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления. На следующий день тело погибшего обнаружила родственница.

В отношении 20-летнего студента техникума возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. При допросе он сообщил следователям об обстоятельствах совершения преступления, а также о причине ссоры с погибшим: они не поделили очередность игры на компьютере.