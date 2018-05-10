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16:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Студент в Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за компьютерной игры

Студент в Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за компьютерной игры. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 10 мая 2018 года.

По версии следствия, вечером 6 мая время в комнате общежития, расположенного на ул. Чкалова г. Выкса, 20-летний молодой человек нанес множественные ножевые ранения по телу хозяина комнаты. От полученных телесных повреждений 23-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления. На следующий день тело погибшего обнаружила родственница.

В отношении 20-летнего студента техникума возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. При допросе он сообщил следователям об обстоятельствах совершения преступления, а также о причине ссоры с погибшим: они не поделили очередность игры на компьютере.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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