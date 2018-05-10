В Волгограде суд отправил пристава за взятку на три года в колонию

Как установили в суде, Годеридзе получила от должника 65 тысяч рублей за то, что закрыла исполнительное производство, по которому с него требовали 132 тысячи рублей.

Суд Краснооктябрьского района, рассмотрев дело, дал бывшему приставу три года колонии общего режима и назначил ей выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 325 000 рублей. Но при этом разрешил отсрочить Годеридзе отбывание наказания до исполнения ее ребенком 14-летнего возраста. Однако прокуратура посчитала в данном случае отсрочку неуместной и обжаловала это решение.