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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд отправил пристава за взятку на три года в колонию

В областном суде рассматривали апелляционное представление прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда — обвинение потребовало ужесточить наказание для судебного пристава Вероники Годеридзе, которую поймали на взятке.

Как установили в суде, Годеридзе получила от должника 65 тысяч рублей за то, что закрыла исполнительное производство, по которому с него требовали 132 тысячи рублей.

Суд Краснооктябрьского района, рассмотрев дело, дал бывшему приставу три года колонии общего режима и назначил ей выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 325 000 рублей. Но при этом разрешил отсрочить Годеридзе отбывание наказания до исполнения ее ребенком 14-летнего возраста. Однако прокуратура посчитала в данном случае отсрочку неуместной и обжаловала это решение.

В результате областной суд лишил взяточницу отсрочки и ее взяли под стражу прямо в зале суда сражу после оглашения вердикта, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

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