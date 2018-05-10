В Волжском водитель на «Жигулях» влетел в «Мерседес»

27-летний водитель отечественной «семерки» вез на буксире «ВАЗ-21103», и когда ехал с подъема, не справился с управлением и въехал в Mercedes-Benz. 40-летняя пассажирка иномарки с двумя детьми 8 и 10 лет, а также водитель «семерки» госпитализированы.

В тот же день и тоже в Волжском произошло еще одно ДТП с участием отечественного авто. 34-летний водитель «шестерки» на ул. Горького не выдержал безопасную дистанцию и сзади въехал в Renault Logan. В результате аварии с травмами в больницу были доставлены: водитель «ВАЗ-2106» и пассажиры «Рено» — 23, 17 и 18 лет.