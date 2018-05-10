В Воронежской области 2 неизвестных в масках и с оружием напали на почтовое отделение
Инцидент произошел в Лискинском районе.
Инцидент произошел в Лискинском районе.
Двое неизвестных напали на почтовое отделение в селе Нижнемарьино Лискинского района в четверг, 10 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Люди в масках и с оружием в руках ворвались в здание и, угрожая сотрудникам, забрали деньги из кассы. После неизвестные скрылись на мотоцикле.
Происшествие случилось около 14:00 в отделении на улице Школьная. Об инциденте в правоохранительные органы сообщили сотрудники почтового отделения.
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На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация уточняется.