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15:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 2 неизвестных в масках и с оружием напали на почтовое отделение

Инцидент произошел в Лискинском районе.

Двое неизвестных напали на почтовое отделение в селе Нижнемарьино Лискинского района в четверг, 10 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Люди в масках и с оружием в руках ворвались в здание и, угрожая сотрудникам, забрали деньги из кассы. После неизвестные скрылись на мотоцикле.

Происшествие случилось около 14:00 в отделении на улице Школьная. Об инциденте в правоохранительные органы сообщили сотрудники почтового отделения.

В пресс-службе УФПС Воронежской области — филиала ФГУП «Почта России» корреспонденту рассказали, что в результате инцидента никто из сотрудников и посетителей не пострадал. В управлении сообщили, что все отправления находятся в целости и сохранности. В ближайшее время отделение вернется к работе в штатном режиме. Посетителям пообещали, что происшествие не отразится на обслуживании и все услуги будут предоставлены в срок.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация уточняется.

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