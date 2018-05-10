В Воронежской области 2 неизвестных в масках и с оружием напали на почтовое отделение

Двое неизвестных напали на почтовое отделение в селе Нижнемарьино Лискинского района в четверг, 10 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Люди в масках и с оружием в руках ворвались в здание и, угрожая сотрудникам, забрали деньги из кассы. После неизвестные скрылись на мотоцикле.

В пресс-службе УФПС Воронежской области — филиала ФГУП «Почта России» корреспонденту рассказали, что в результате инцидента никто из сотрудников и посетителей не пострадал. В управлении сообщили, что все отправления находятся в целости и сохранности. В ближайшее время отделение вернется к работе в штатном режиме. Посетителям пообещали, что происшествие не отразится на обслуживании и все услуги будут предоставлены в срок.