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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Усть-Кутском районе: КамАЗ насмерть сбил ребенка

Подробности аварии устанавливаются.

Трагическая авария произошла в Усть-Кутском районе утром, 10 мая. Водитель грузовика КамАЗ не успел затормозить перед выбежавшим мальчиком и сбил его. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, по предварительной информации, мальчик выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Инспекторы ГИБДД выясняют все подробности этого ДТП.

Напомним, эта не первая крупная авария, которая произошла в Иркутской области за последние сутки. 9 мая, в Тайшете пьяная женщина за рулем седана Toyota Vista не успела затормозить перед двумя мальчишками, которые пересекали дорогу на велосипедах, и на скорости сбила их. Ребята получили серьезные травмы.

В тот же день, в Тулуне погиб мотоциклист, который столкнулся с «Нивой».

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