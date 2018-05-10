В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике
В Сочи водитель, возивший пассажира в багажнике, будет привлечен к административной ответственности.
В Сочи водитель, возивший пассажира в багажнике, будет привлечен к административной ответственности.
В соцсетях появилось видео, где мужчину с бутылкой везут в открытом багажнике отечественного автомобиля.
«Водителя оперативно вычислили, задержали, опросили и составили протокол. Он был доставлен в полк ДПС, где составили в отношении него административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров», — прокомментировали порталу Юга.ру в