В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике

В соцсетях появилось видео, где мужчину с бутылкой везут в открытом багажнике отечественного автомобиля.

«Водителя оперативно вычислили, задержали, опросили и составили протокол. Он был доставлен в полк ДПС, где составили в отношении него административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД Сочи.