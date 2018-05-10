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16:54 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике

В Сочи водитель, возивший пассажира в багажнике, будет привлечен к административной ответственности.

В соцсетях появилось видео, где мужчину с бутылкой везут в открытом багажнике отечественного автомобиля.

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«Водителя оперативно вычислили, задержали, опросили и составили протокол. Он был доставлен в полк ДПС, где составили в отношении него административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД Сочи.

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