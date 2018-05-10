Под Минском ликвидирована нарколаборатория: изъято 100 кг марихуаны
Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего минчанина.
Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего минчанина.
Во дворе частного дома в Минском районе милиция ликвидировала нарколабораторию. В специально оборудованном контейнере оперативники нашли 17 пакетов с наркотиком общим весом примерно 103 килограмма. Здесь же обнаружили все необходимое для выращивания «урожая».
В организации нарколаборатории подозревается 51-летний минчанин. Его задержали сотрудники ГУВД Минского горисполкома вместе с оперативниками Партизанского РУВД и бойцами ОМОН.
По заключению специалистов Госкомитета судебных экспертиз, в пакетах была марихуана. За незаконный оборот наркотических средств возбуждено уголовное дело в отношении изготовителя наркотика из конопли, сообщает МВД.