Мошенничество почти на 1,5 млн рублей раскрыли на Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратился руководитель сельхозпредприятия, который заявил, что стал жертвой мошенника.

Как выяснили полицейские, заявителя обманул его знакомый. Подозреваемый пообещал главе сельхозпредприятия продать принадлежавшие ему около 60 тонн подсолнечника и вернуть вырученные деньги.

Однако, получив товар стоимостью около 1,5 млн рублей, знакомый перестал выходить на связь и переехал жить в другой регион.