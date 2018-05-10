Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сын Анастасии Стоцкой получил серьезную травму
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество почти на 1,5 млн рублей раскрыли на Дону

Мошенничество на сумму около 1,5 млн рублей раскрыли правоохранители в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратился руководитель сельхозпредприятия, который заявил, что стал жертвой мошенника.

Как выяснили полицейские, заявителя обманул его знакомый. Подозреваемый пообещал главе сельхозпредприятия продать принадлежавшие ему около 60 тонн подсолнечника и вернуть вырученные деньги.

Однако, получив товар стоимостью около 1,5 млн рублей, знакомый перестал выходить на связь и переехал жить в другой регион.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Все новости региона
Не дороже 100 рублей. Бюджетные салаты, десерты и коктейли к лету
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь