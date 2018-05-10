Мошенничество почти на 1,5 млн рублей раскрыли на Дону
Мошенничество на сумму около 1,5 млн рублей раскрыли правоохранители в Ростовской области.
Мошенничество на сумму около 1,5 млн рублей раскрыли правоохранители в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратился руководитель сельхозпредприятия, который заявил, что стал жертвой мошенника.
Как выяснили полицейские, заявителя обманул его знакомый. Подозреваемый пообещал главе сельхозпредприятия продать принадлежавшие ему около 60 тонн подсолнечника и вернуть вырученные деньги.
Однако, получив товар стоимостью около 1,5 млн рублей, знакомый перестал выходить на связь и переехал жить в другой регион.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).