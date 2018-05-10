У Гостиного двора загорелся микроавтобус

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Садовой улице, 22, сильно задымился микроавтобус, что затруднило и без того плотное движение. Пожарные приехали на место инцидента через 8 минут и оперативно справились с возгоранием.