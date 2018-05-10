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16:44 (мск), источник: Фонтанка

У Гостиного двора загорелся микроавтобус

Автомобильный пожар тушили днём 10 мая в центре Санкт-Петербурга, напротив Гостиного двора.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Садовой улице, 22, сильно задымился микроавтобус, что затруднило и без того плотное движение. Пожарные приехали на место инцидента через 8 минут и оперативно справились с возгоранием.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш микрик горел! Спасибо пожарным! От души!» — пишет участник группы в комментариях к посту.

Напомним, два дня назад в центре Петербурга, на улице Марата, случился другой автомобильный пожар: мощно полыхал грузовик. Его потушили тоже быстро, за 13 минут.

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