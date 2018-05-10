У Гостиного двора загорелся микроавтобус
Автомобильный пожар тушили днём 10 мая в центре
Автомобильный пожар тушили днём 10 мая в центре
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Садовой улице, 22, сильно задымился микроавтобус, что затруднило и без того плотное движение. Пожарные приехали на место инцидента через 8 минут и оперативно справились с возгоранием.
«Наш микрик горел! Спасибо пожарным! От души!» — пишет участник группы в комментариях к посту.
Напомним, два дня назад в центре Петербурга, на улице Марата, случился другой автомобильный пожар: мощно полыхал грузовик. Его потушили тоже быстро, за 13 минут.