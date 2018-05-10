Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Прокуратура проверяет обстоятельства стрельбы в колледже в Новосибирской области
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Адыгее убили маму и ранили отца, сестру и дочь бывшего вице-губернатора Кубани

Это жесткое преступление случилось ночью, 10 мая, в ауле Псейтук, что в Тахтамукайском районе Адыгее.

Неизвестные в масках ворвались в дом к родителями бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака — Казбеку Исмаиловичу и Луизе Юсуфовне с оружием. В это время у них гостила дочь Саида и внучка.

— Бандиты пытали всех, кто находился в доме, Луиза Юсуфовна скончалась на месте, а отец, сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, — сообщил «Комсомольской правде-Кубань» источник в правоохранительных органах Адыгеи.

Официальные службы это нападение комментируют неохотно.

— Идет следствие, специалисты работают в доме, — только и сказали «Комсомолке» в СУ СК РФ по Адыгее.

Саида Ахеджак-Нагузе — сестра бывшего вице-губернатора Кубани в тяжелом состоянии в больнице. Она работает помощником проректора по учебной и воспитательной работе по практическим навыкам в Кубанском медуниверситете. А еще она руководитель центра содействия трудоустройству выпускников, доцент, кандидат медицинских наук. До этого работала педиатром в участковой больницы.

— Да что вы, какие ужасные новости, — в медуниверситете, где трудится Саида Ахеджак-Нагузе еще не знают о том, что случилось с их сотрудницей. — Но на работе ее не было.

Мурат Ахеджак работал заместителем губернатора Кубани с 2002 по 2010 год. В 2010 году он скончался от тяжелой болезни. Похоронен в ауле Псейтук, где жили его родители.

Все новости региона
 Как назначение Никола Пашиняна повлияет на российско-армянские отношения?
Небесное шоу продолжается: День Победы Юпитер отметил противостоянием
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь