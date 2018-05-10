В Адыгее убили маму и ранили отца, сестру и дочь бывшего вице-губернатора Кубани

Неизвестные в масках ворвались в дом к родителями бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака — Казбеку Исмаиловичу и Луизе Юсуфовне с оружием. В это время у них гостила дочь Саида и внучка.

— Бандиты пытали всех, кто находился в доме, Луиза Юсуфовна скончалась на месте, а отец, сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, — сообщил «Комсомольской правде-Кубань» источник в правоохранительных органах Адыгеи.

Официальные службы это нападение комментируют неохотно.

— Идет следствие, специалисты работают в доме, — только и сказали «Комсомолке» в СУ СК РФ по Адыгее.

Саида Ахеджак-Нагузе — сестра бывшего вице-губернатора Кубани в тяжелом состоянии в больнице. Она работает помощником проректора по учебной и воспитательной работе по практическим навыкам в Кубанском медуниверситете. А еще она руководитель центра содействия трудоустройству выпускников, доцент, кандидат медицинских наук. До этого работала педиатром в участковой больницы.

— Да что вы, какие ужасные новости, — в медуниверситете, где трудится Саида Ахеджак-Нагузе еще не знают о том, что случилось с их сотрудницей. — Но на работе ее не было.