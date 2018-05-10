В Адыгее убили маму и ранили отца, сестру и дочь бывшего вице-губернатора Кубани
Это жесткое преступление случилось ночью, 10 мая, в ауле Псейтук, что в Тахтамукайском районе Адыгее.
Это жесткое преступление случилось ночью, 10 мая, в ауле Псейтук, что в Тахтамукайском районе Адыгее.
Неизвестные в масках ворвались в дом к родителями бывшего
— Бандиты пытали всех, кто находился в доме, Луиза Юсуфовна скончалась на месте, а отец, сестра и дочь бывшего
Официальные службы это нападение комментируют неохотно.
— Идет следствие, специалисты работают в доме, — только и сказали «Комсомолке» в СУ СК РФ по Адыгее.
Саида
— Да что вы, какие ужасные новости, — в медуниверситете, где трудится Саида
Мурат Ахеджак работал заместителем губернатора Кубани с 2002 по 2010 год. В 2010 году он скончался от тяжелой болезни. Похоронен в ауле Псейтук, где жили его родители.