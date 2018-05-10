Задержан подозреваемый в мошенничестве с недвижимостью в Минске и Минском районе

Центральным (г. Минска) отделом Следственного комитета в отношении Михаила Третинникова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина задержан. «Мошенничество связано со сделками с недвижимостью и земельными участками в Минске, Минском районе. Речь идет в том числе о Лапоровичах, Зацени. Следователями признаны в качестве потерпевших 11 человек. Ведется работа по установлению иных потерпевших», — проинформировала Юлия Гончарова.