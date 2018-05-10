Жительницу Ростовской области будут судить за убийство гражданского супруга

Поняв, что сожитель скончался, женщина пошла к знакомым, где находилась сутки, пока тело не обнаружили соседи, которые и подняли тревогу. Хуторянка не стала отрицать свою вину и попросила рассматривать ее дело в особом порядке, то есть без изучения и исследования доказательств, что дает ей возможность надеяться на мягкий приговор.