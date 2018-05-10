Жительницу Ростовской области будут судить за убийство гражданского супруга
В Шолоховском районе перед судом предстанет жительница хутора Антиповский, которая обвиняется в убийстве своего сожителя.
В Шолоховском районе перед судом предстанет жительница хутора Антиповский, которая обвиняется в убийстве своего сожителя.
По версии следствия, 3 апреля нынешнего года 52-летняя женщина выпивала вместе с гражданским супругом. Приняв на грудь изрядное количество алкоголя, они стали ругаться.
— В ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанесла своему сожителю несколько ударов ножом, — пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. — Потерпевший скончался на месте происшествия.
Поняв, что сожитель скончался, женщина пошла к знакомым, где находилась сутки, пока тело не обнаружили соседи, которые и подняли тревогу. Хуторянка не стала отрицать свою вину и попросила рассматривать ее дело в особом порядке, то есть без изучения и исследования доказательств, что дает ей возможность надеяться на мягкий приговор.