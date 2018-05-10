Самарец пытался спасти змею, но та оказалась гадюкой и укусила его

В Самарской области активизировались гадюки. Только за майские праздники эти ядовитые змеи покусали двоих человек, пишет Samru.ru.

Первой жертвой стала жительница Красноярского района. Гадюка укусила женщину, когда та собирала в лесу грибы.

Вторым пострадавшим стал самарский велосипедист. Мужчина заметил змею в районе ДК «Чайка» в поселке Управленческий прямо на дороге. Он попытался спасти змею, но в ответ получил «благодарность» в виде ядовитого укуса.