Никите Белых утвердили приговор

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу экс-губернатора и его адвоката на приговор Пресненского суда Москвы. В феврале этого года господин Белых был признан виновным в получении взятки в размере €400 тыс. от собственника кировских лесопромышленных предприятий Юрия Судгаймера за общее покровительство и получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 48 млн руб.

Кроме того, суд запретил бывшему чиновнику занимать должности на государственной и муниципальной службы в течение трех лет. Отметим, что обвинение в еще одном эпизоде взяточничества суд с бывшего губернатора снял.

Защита настаивала на несправедливости вынесенного господину Белых приговора и требовала его отмены. В частности, адвокат Андрей Грохотов настаивал, что его подзащитный не мог требовать взятку у господина Судгаймера и тем более получить ее, поскольку в день, когда, по версии следствия, губернатор получил деньги, он физически не мог встретиться с бизнесменом. Это подтверждается и материалами самого уголовного дела, подчеркнул защитник, заявивший, что предприниматель оговорил бывшего главу региона.

Слова своего адвоката подтвердил в суде и сам Никита Белых. Экс-губернатор отметил, что в день предполагаемой передачи взятки действительно не виделся с Судгаймером, в том числе в своем рабочем кабинете.

Экс-губернатор добавил, что в тот день он проводил у себя совещание, от которого на посторонние разговоры, в том числе и по телефону не отвлекался.

Прокурор предложила отклонить жалобу защиты, заявив, что она содержит не подтвержденные материалами расследования аргументы. В итоге Мосгорсуд признал решение Пресненского суда законным и обоснованным, в результате приговор вступил в законную силу.