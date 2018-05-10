Никите Белых утвердили приговор
Мосгорсуд отклонил жалобы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его адвокатов на приговор, вынесенный
Мосгорсуд отклонил жалобы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его адвокатов на приговор, вынесенный
Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу
Кроме того, суд запретил бывшему чиновнику занимать должности на государственной и муниципальной службы в течение трех лет. Отметим, что обвинение в еще одном эпизоде взяточничества суд с бывшего губернатора снял.
Защита настаивала на несправедливости вынесенного господину Белых приговора и требовала его отмены. В частности, адвокат Андрей Грохотов настаивал, что его подзащитный не мог требовать взятку у господина Судгаймера и тем более получить ее, поскольку в день, когда, по версии следствия, губернатор получил деньги, он физически не мог встретиться с бизнесменом. Это подтверждается и материалами самого уголовного дела, подчеркнул защитник, заявивший, что предприниматель оговорил бывшего главу региона.
Прокурор предложила отклонить жалобу защиты, заявив, что она содержит не подтвержденные материалами расследования аргументы. В итоге Мосгорсуд признал решение Пресненского суда законным и обоснованным, в результате приговор вступил в законную силу.
Александр Александров