В Воронеже на «зебре» возле школы провалился асфальт

Специалисты начали устранять яму, появившуюся на пешеходном переходе возле школы № 48 в Воронеже, в четверг, 10 мая. Повреждение возникло из-за сезонного движения грунта, поэтому под асфальтом образовалась пустота, пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Яма появилась в районе дома № 33 по улице 3 Интернационала. Бригада рабочих уже начала ликвидировать повреждение. Сотрудники выставили предупреждающие знаки и приступили к работам. Яму должны засыпать щебнем, уплотнить и подготовить к асфальтированию.