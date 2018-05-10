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17:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на «зебре» возле школы провалился асфальт

Повреждение уже начали ликвидировать.

Специалисты начали устранять яму, появившуюся на пешеходном переходе возле школы № 48 в Воронеже, в четверг, 10 мая. Повреждение возникло из-за сезонного движения грунта, поэтому под асфальтом образовалась пустота, пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Яма появилась в районе дома № 33 по улице 3 Интернационала. Бригада рабочих уже начала ликвидировать повреждение. Сотрудники выставили предупреждающие знаки и приступили к работам. Яму должны засыпать щебнем, уплотнить и подготовить к асфальтированию.

Устранить повреждение обещают в течение 10 мая. По данным пресс-службы «РВК-Воронеж», утечки из колодца на данном участке не выявлено, а коммуникации не нарушены.

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