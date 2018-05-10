В Воронеже на «зебре» возле школы провалился асфальт
Повреждение уже начали ликвидировать.
Повреждение уже начали ликвидировать.
Специалисты начали устранять яму, появившуюся на пешеходном переходе возле школы № 48 в Воронеже, в четверг, 10 мая. Повреждение возникло
Яма появилась в районе дома № 33 по улице 3 Интернационала. Бригада рабочих уже начала ликвидировать повреждение. Сотрудники выставили предупреждающие знаки и приступили к работам. Яму должны засыпать щебнем, уплотнить и подготовить к асфальтированию.
Устранить повреждение обещают в течение 10 мая. По данным