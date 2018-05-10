Пропавший школьник нашелся в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Школьник, которого разыскивали родители в Астане, сам вернулся домой.

В четверг девятилетний Мейиржан покинул здание спортивного комплекса и не вышел на связь с родными. Родители мальчика обратились с заявление в полицию.

«Он пораньше вышел с занятий и сам хотел приехать на автобусе домой. Он сам пришел домой к 16:00», — рассказала Sputnik Казахстан мама ребенка.

Школьника разыскивали около четырех часов.