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17:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавший школьник нашелся в Астане

Мама мальчика рассказала, что сын решил сам доехать до дома на общественном транспорте.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Школьник, которого разыскивали родители в Астане, сам вернулся домой.

В четверг девятилетний Мейиржан покинул здание спортивного комплекса и не вышел на связь с родными. Родители мальчика обратились с заявление в полицию.

«Он пораньше вышел с занятий и сам хотел приехать на автобусе домой. Он сам пришел домой к 16:00», — рассказала Sputnik Казахстан мама ребенка.

Школьника разыскивали около четырех часов.

Ранее в Костанае нашелся пропавший общественный деятель, к поискам которого подключились волонтеры.

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