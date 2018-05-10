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17:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Тихорецком районе Кубани

Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими.

9 мая около 22:00 в районе 60-го километра автодороги Журавская — Тихорецк произошла авария.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21083 не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу женщине и сбил ее, после чего скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС установили и задержали предполагаемого правонарушителя. Он находился в состоянии опьянения.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате происшествия 53-летняя женщина от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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