Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Тихорецком районе Кубани
Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими.
Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими.
9 мая около 22:00 в районе 60-го километра автодороги Журавская — Тихорецк произошла авария.
По предварительным данным, 27-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21083 не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу женщине и сбил ее, после чего скрылся с места происшествия. В ходе
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате происшествия 53-летняя женщина от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются.