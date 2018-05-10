Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Тихорецком районе Кубани

По предварительным данным, 27-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21083 не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу женщине и сбил ее, после чего скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС установили и задержали предполагаемого правонарушителя. Он находился в состоянии опьянения.