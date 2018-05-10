Непогода в Севастополе: затопленные дома, рухнувшие деревья и увязшие в грязи машины
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За сутки севастопольские спасатели получили 12 сообщений о ЧП
Особо пострадали от ливня улицы Федоровская и Портовая.
— Подтопленными оказались два частных дома, двухэтажный многоквартирный дом, в котором полностью затопило подвал, — сообщает
На улице Подольцева
В Юхариной балке пришлось вытаскивать из грязи «Скорую помощь», ехавшую на вызов, а на улице Дмитрия Ульянова дерево рухнуло на газовую трубу.
Пришлось убирать «аварийные» деревьях и на Симферопольском шоссе в районе ул. Менжинского в Балаклавском районе и по улице Гоголя в Ленинском районе.