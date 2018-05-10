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18:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Непогода в Севастополе: затопленные дома, рухнувшие деревья и увязшие в грязи машины

В городе-герое наводят порядок после ливня и сильного ветра.

За сутки севастопольские спасатели получили 12 сообщений о ЧП из-за ненастной погоды. Сотрудникам МЧС пришлось откачивать воду из домов, вытаскивать застрявшие автомобили и эвакуировать людей. В Севастополе из-за сильного дождя «поплыли» жилые дома в Ленинском районе и Нахимовском.

Особо пострадали от ливня улицы Федоровская и Портовая.

— Подтопленными оказались два частных дома, двухэтажный многоквартирный дом, в котором полностью затопило подвал, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росии по г. Севастополю, — в том числе в зону подтопления попало еще одно отдельно стоящее здание. Спасатели откачали всю застоявшуюся воду, и жильцы смогли вернуться в свои дома.

На улице Подольцева из-за ливня и вовсе рухнула крыша на доме. Обошлось без жертв: спасатели разобрали часть упавшей крыши и помогли хозяйке спасти из-под завалов домашний скарб.

В Юхариной балке пришлось вытаскивать из грязи «Скорую помощь», ехавшую на вызов, а на улице Дмитрия Ульянова дерево рухнуло на газовую трубу.

Пришлось убирать «аварийные» деревьях и на Симферопольском шоссе в районе ул. Менжинского в Балаклавском районе и по улице Гоголя в Ленинском районе.

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