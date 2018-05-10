Суд разрешил госпитализировать экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она добавила, что его госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу.

Как передаёт корреспондент «Интерфакса», у здания Басманного суда находится автомобиль реанимации скорой помощи.

Источник в медицинских кругах рассказал «Интерфаксу», что пока у Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но по электрокардиограмме сказать, что это инфаркт, медики не могут. «Там есть ухудшение на кардиограмме, но диагноз инфаркт миокарда пока не ставят», — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг прибывший в Басманный суд лечащий кардиолог потребовал экстренной госпитализации Малобродского.

В четверг Басманный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Суд принял такое решение на основании того, что 27 апреля аналогичное ходатайство следствия было отклонено и решение не вступило в законную силу.