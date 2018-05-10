Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сын Анастасии Стоцкой получил серьезную травму
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?» Беларусь пробивает дно на ЧМХ
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
17:36 (мск), источник: Интерфакс

Суд разрешил госпитализировать экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Экс-генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского госпитализируют из суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она добавила, что его госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу.

Видео
Малобродскому вызвали скорую, но не отпустили под домашний арест

Как передаёт корреспондент «Интерфакса», у здания Басманного суда находится автомобиль реанимации скорой помощи.

Источник в медицинских кругах рассказал «Интерфаксу», что пока у Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но по электрокардиограмме сказать, что это инфаркт, медики не могут. «Там есть ухудшение на кардиограмме, но диагноз инфаркт миокарда пока не ставят», — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг прибывший в Басманный суд лечащий кардиолог потребовал экстренной госпитализации Малобродского.

В четверг Басманный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Суд принял такое решение на основании того, что 27 апреля аналогичное ходатайство следствия было отклонено и решение не вступило в законную силу.

Фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым организации в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь