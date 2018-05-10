Суд разрешил госпитализировать экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU —
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU —
«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — сообщила «Интерфаксу»
Она добавила, что его госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу.
Как передаёт корреспондент «Интерфакса», у здания Басманного суда находится автомобиль реанимации скорой помощи.
Источник в медицинских кругах рассказал «Интерфаксу», что пока у Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но по электрокардиограмме сказать, что это инфаркт, медики не могут. «Там есть ухудшение на кардиограмме, но диагноз инфаркт миокарда пока не ставят», — сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг прибывший в Басманный суд лечащий кардиолог потребовал экстренной госпитализации Малобродского.
В четверг Басманный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Суд принял такое решение на основании того, что 27 апреля аналогичное ходатайство следствия было отклонено и решение не вступило в законную силу.
Фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым организации в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».