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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде задержан прокурор Среднеахтубинского района

В Волгоградской области задержан прокурор Среднеахтубинского района Игорь Акимов. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Игоря Акимова задержали сотрудники правоохранительных органов при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Волгоградской области. Другие детали задержания пока не называются, однако известно, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области уже возбудил уголовное дело в отношении прокурора по факту получения взятки в крупном размере.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Волгоградской области на особый контроль.

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