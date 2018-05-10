В Волгограде задержан прокурор Среднеахтубинского района

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Игоря Акимова задержали сотрудники правоохранительных органов при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Волгоградской области. Другие детали задержания пока не называются, однако известно, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области уже возбудил уголовное дело в отношении прокурора по факту получения взятки в крупном размере.