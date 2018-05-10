Мужчину убило током во время рыбалки под Молодечно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Мужчина погиб в результате удара током во время рыбной ловли в Молодечненском районе, сообщили Sputnik в четверг в РУП «Минскэнерго».

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Несчастный случай произошел накануне возле деревни пункта Замостье вблизи реки Западная Березина.

«В месте пересечения воздушной линии рыбак коснулся удилищем провода и попал под напряжение», — сказали в Минскэнерго.

Там также сообщили, что пострадавший был оперативно доставлен в учреждение здравоохранения, но медики констатировали смерть 35-летнего рыбака.

Еще один похожий трагический случай произошел на Березине 7 мая: от удара током погиб 54-летний рыболов, житель Молодечно.