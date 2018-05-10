Юный крымчанин может сесть в тюрьму за драку в баре

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в одном из баров крымской столицы. Со слов задержанного, он вместе со знакомыми отдыхал в увеселительном заведении. Около трех часов ночи они вышли на улицу подышать свежим воздухом, где их стал оскорблять неизвестный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе завязавшейся потасовки потерпевший получил удар в голову. После стычки злоумышленник и его друзья вернулись в увеселительное заведение.

Пострадавший в свою очередь обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали у него рану правого глаза, ушибы мягких тканей головы и надбровной дуги. Медики также подтвердили, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.