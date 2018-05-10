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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Юный крымчанин может сесть в тюрьму за драку в баре

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали 20-летнего жителя Бахчисарайского района по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью 30-летнему симферопольцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Симферополю.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в одном из баров крымской столицы. Со слов задержанного, он вместе со знакомыми отдыхал в увеселительном заведении. Около трех часов ночи они вышли на улицу подышать свежим воздухом, где их стал оскорблять неизвестный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе завязавшейся потасовки потерпевший получил удар в голову. После стычки злоумышленник и его друзья вернулись в увеселительное заведение.

Пострадавший в свою очередь обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали у него рану правого глаза, ушибы мягких тканей головы и надбровной дуги. Медики также подтвердили, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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