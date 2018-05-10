Обыски в Ростехнадзоре в Петербурге идут по делу о крупном мошенничестве
Речь идет о миллионных вознаграждениях.
Речь идет о миллионных вознаграждениях.
Петербургская полиция раскрыла подробности и причины следственных действий, которые проводятся сегодня, 10 мая, в помещениях
Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ ведут обыски и другие следственные действия в офисе управления на Моховой улице Петербурга, а также в квартире и загородном доме главы управления Григория Слабикова.
Как уточнили в
«Установлено, что 57-летний чиновник используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций», — пояснили в полиции Петербурга.
По версии правоохранителей, за свое незаконное «покровительство» чиновник «регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 миллиона рублей, в том числе через посредника».
В настоящее время следственные действия и
Ранее в Ростехнадзоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники этого ведомства оказывают необходимое содействие представителям правоохранительных органов, однако воздержались от других комментариев.
По данным СМИ, речь идет о незаконном «покровительстве» строительным саморегулируемым организациям Петербурга, которое якобы оказывал Григорий Слабиков.