Обыски в Ростехнадзоре в Петербурге идут по делу о крупном мошенничестве

Петербургская полиция раскрыла подробности и причины следственных действий, которые проводятся сегодня, 10 мая, в помещениях Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и по другим адресам в петербургском регионе.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ ведут обыски и другие следственные действия в офисе управления на Моховой улице Петербурга, а также в квартире и загородном доме главы управления Григория Слабикова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудниками экономической полиции Главка и регионального управления ФСБ России «проведено 13 обысков в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере».

«Установлено, что 57-летний чиновник используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций», — пояснили в полиции Петербурга.

По версии правоохранителей, за свое незаконное «покровительство» чиновник «регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 миллиона рублей, в том числе через посредника».

В настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по этому уголовному делу продолжаются.

Ранее в Ростехнадзоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники этого ведомства оказывают необходимое содействие представителям правоохранительных органов, однако воздержались от других комментариев.