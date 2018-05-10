Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
18:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Обыски в Ростехнадзоре в Петербурге идут по делу о крупном мошенничестве

Речь идет о миллионных вознаграждениях.

Петербургская полиция раскрыла подробности и причины следственных действий, которые проводятся сегодня, 10 мая, в помещениях Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и по другим адресам в петербургском регионе.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ ведут обыски и другие следственные действия в офисе управления на Моховой улице Петербурга, а также в квартире и загородном доме главы управления Григория Слабикова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудниками экономической полиции Главка и регионального управления ФСБ России «проведено 13 обысков в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере».

«Установлено, что 57-летний чиновник используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций», — пояснили в полиции Петербурга.

По версии правоохранителей, за свое незаконное «покровительство» чиновник «регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 миллиона рублей, в том числе через посредника».

В настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по этому уголовному делу продолжаются.

Ранее в Ростехнадзоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники этого ведомства оказывают необходимое содействие представителям правоохранительных органов, однако воздержались от других комментариев.

По данным СМИ, речь идет о незаконном «покровительстве» строительным саморегулируемым организациям Петербурга, которое якобы оказывал Григорий Слабиков.

Все новости региона
Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь