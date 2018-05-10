В Узбекистане произошло землетрясение
Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.
Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.
Сегодня, 10 мая в 19:08 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.
По данным МЧС Узбекистана, эпицентр находился в горах Гиндукуш (Афганистан) на глубине около 200 км.
Координаты эпицентра: 36,63 градусов северной широты, 70,85 градусов восточной долготы. В эпицентре магнитуда толчков составила 6.
Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.
В момент землетрясения в домах ощущался резкий, продолжающийся несколько секунд, толчок.