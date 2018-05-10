Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?» Беларусь пробивает дно на ЧМХ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
18:07 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане произошло землетрясение

Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.

Сегодня, 10 мая в 19:08 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.

По данным МЧС Узбекистана, эпицентр находился в горах Гиндукуш (Афганистан) на глубине около 200 км.
Координаты эпицентра: 36,63 градусов северной широты, 70,85 градусов восточной долготы. В эпицентре магнитуда толчков составила 6.

Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.

В момент землетрясения в домах ощущался резкий, продолжающийся несколько секунд, толчок.

Все новости региона
 Переменная облачность, возможен слабый дождь: погода в Узбекистане
Должностные лица получили выговор за принудительное привлечение населени...
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь