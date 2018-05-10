Чиновница администрации Самары подозревается в мошенничестве

Мошенничество выявлено оперативниками областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Событие преступления датировано периодом с сентября 2014 года по март 2015 года. Встречи г-жи Ибрагимовой с потерпевшим — им был 55-летний самарец Вячеслав Волков — происходили в ее служебном кабинете в здании ДУИ на улице Бакинской, 22А в Куйбышевском районе Самары, сообщает «СО» ОНЛАЙН.

Как считает следствие, чиновница сообщила Волкову «заведомо ложные» сведения о возможности предоставления ему права собственности на муниципальное жилье за денежное вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей. Коррупционного состава в действиях Ибрагимовой не нашли, так как она в действительности «не обладала полномочиями по принятию данного решения и фактически не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства». В последних числах апреля 2018 года возбуждено уголовное дело, с Ибрагимовой взяли подписку о невыезде.