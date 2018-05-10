Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев заявил об увеличении пенсионного возраста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Трамп объявил шах Ирану, Россия получила миллиарды доходов
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов
Шарапова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Мадриде
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
18:34 (мск), источник: НИА Самара

Чиновница администрации Самары подозревается в мошенничестве

Ведущий специалист управления по жилищным вопросам ДУИ Самары Елена Ибрагимова взяла деньги за решение вопроса, который априори решить не могла. Теперь ей угрожает до 6 лет колонии.

Источник: Reuters

Мошенничество выявлено оперативниками областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Событие преступления датировано периодом с сентября 2014 года по март 2015 года. Встречи г-жи Ибрагимовой с потерпевшим — им был 55-летний самарец Вячеслав Волков — происходили в ее служебном кабинете в здании ДУИ на улице Бакинской, 22А в Куйбышевском районе Самары, сообщает «СО» ОНЛАЙН.

Как считает следствие, чиновница сообщила Волкову «заведомо ложные» сведения о возможности предоставления ему права собственности на муниципальное жилье за денежное вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей. Коррупционного состава в действиях Ибрагимовой не нашли, так как она в действительности «не обладала полномочиями по принятию данного решения и фактически не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства». В последних числах апреля 2018 года возбуждено уголовное дело, с Ибрагимовой взяли подписку о невыезде.

Все новости региона
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков займется производством перепелиных яиц в Калининградской области
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Орбан призвал ЕС оставить идею о «Соединенных Штатах Европы»
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
От 60 и выше. Почему не стоит ждать укрепления рубля к доллару
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов Бренд «Зенита» подешевел за год на 19%
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь