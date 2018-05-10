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19:17 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте мужчина выпал из окна седьмого этажа

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина погиб, выпав из окна седьмого этажа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел сегодня около 17.00 на ул. Рябиновой. Пострадавшего 1971 года рождения, который выпал из окна собственной квартиры на седьмом этаже, обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы милиции. О произошедшем они незамедлительно сообщили на линию 102, а также вызвали скорую помощь. В это время мужчина еще был жив. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата. По дороге в больницу брестчанин скончался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что мужчина проживал один.

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