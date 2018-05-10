В Бресте мужчина выпал из окна седьмого этажа
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина погиб, выпав из окна седьмого этажа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина погиб, выпав из окна седьмого этажа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел сегодня около 17.00 на ул. Рябиновой. Пострадавшего 1971 года рождения, который выпал из окна собственной квартиры на седьмом этаже, обнаружили сотрудники
В настоящее время на месте происшествия работает