В Кузбассе вспыхнул пожар на шахте «Распадская»

В Кузбассе вспыхнул пожар на шахте «Распадская»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожар произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.