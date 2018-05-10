В Кузбассе вспыхнул пожар на шахте «Распадская»
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожар произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожар произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.
«В настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии на шахте. Сотрудники ведомства присутствуют на месте», — сказал представитель ведомства, подтвердив факт пожара.
Ранее о пожаре на шахте сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. По информации источника, пожар произошел на глубине 500 метров, идет эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.