Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
5-летний сын Рудковской и Плющенко копит на квартиру
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Трамп объявил шах Ирану, Россия получила миллиарды доходов
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
18:50 (мск), источник: РИА Новости

В Кузбассе вспыхнул пожар на шахте «Распадская»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пожар произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.

«В настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии на шахте. Сотрудники ведомства присутствуют на месте», — сказал представитель ведомства, подтвердив факт пожара.

Ранее о пожаре на шахте сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. По информации источника, пожар произошел на глубине 500 метров, идет эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

 Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Асад ответил Трампу, назвавшему его 'животным'
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Орбан призвал ЕС оставить идею о «Соединенных Штатах Европы»
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
От 60 и выше. Почему не стоит ждать укрепления рубля к доллару
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов Бренд «Зенита» подешевел за год на 19%
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь