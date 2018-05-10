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19:18 (мск), источник: Sputnik.md

Цена за аренду: в Бендерах раскрыли двойное убийство

Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья задержали подозреваемого в убийстве супругов Каменщик.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 10 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Сотрудники уголовного розыска Приднестровья раскрыли особо тяжкое преступление — убийство супругов Каменщик. Подозреваемый — один из арендаторов помещений, которые принадлежали Валентине Каменщик, задержан, отмечают в пресс-службе приднестровского МВД.

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Как установлено, двойное убийство было совершено в здании, расположенном в самом центре города Бендеры. Более 10 лет оно принадлежало Валентине Каменщик. Помещения сдавались в аренду.

«Один из арендаторов, заранее спланировав преступление, предложил владелице встретиться и обсудить вопрос оплаты. В качестве аргумента для отстаивания собственной правоты мужчина использовал огнестрельное оружие и трижды выстрелил женщине в голову», — рассказывают в МВД.

Спустя время в помещение, где произошло убийство, вошел супруг погибшей. Не раздумывая, арендатор застрелил и его. После попытался скрыть следы жестокой расправы, избавившись от тел и оружия.

Об исчезновении родителей 3 мая в правоохранительные органы заявил сын. Тела Валентины и Ивана Каменщик с признаками насильственной смерти были обнаружены в ночь на 9 мая на территории городского пляжа, в водозаборном колодце. Операция по извлечению тел погибших супругов длилась всю ночь до 8 утра.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Проверяется причастность к особо тяжкому преступлению и других лиц.

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