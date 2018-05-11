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06:52 (мск), источник: "Российская газета"

Охранник колледжа в Барабинске отсутствовал на месте перед стрельбой

В четверг утром один из первокурсников колледжа в Барабинске, где учатся будущие железнодорожники, опоздал на занятия. На его отсутствие никто даже внимания не обратил — парень явно не был «звездой» класса. Тихий, молчаливый, ни с кем не общался. Он появился в дверях спустя какое-то время после звонка. Наперевес с ружьем. Зашел в аудиторию и почти в упор пальнул в одного из сокурсников.

Дробь пробила плечо. Началась паника, кто-то застыл от ужаса, трое ребят выпрыгнули в окно со второго этажа. Один из них сломал кости стопы, второй — голеностопные суставы обеих ног. Раненый подросток — в реанимации, его прооперировали, достав из тела дробь. «Дошутились, теперь я пошучу» — таким был смысл слов студента, произнесенных еще до того, как он в первый раз нажал на спусковой крючок. Позже, в коридоре, стрелок нанес себе ранение, несовместимое с жизнью.

Фото с кровью на полу и даже с телом погибшего быстро просочились в соцсети. Там же «очевидцы» за рассказы с подробностями просили вознаграждение — немного, рублей пятьсот. Были ли они на самом деле в той аудитории или просто решили выдать себя за «ценных» информаторов, — это не важно.

Главное, что отметили эксперты, — подростков очередная трагедия (а подобное не так давно происходило в других регионах) как будто и не испугала. Они даже готовы на ней зарабатывать. Привыкли?.. Ивантеевка, Улан-Удэ, Стерлитамак — каждый из таких случаев становится поводом для проверок, предупреждений, профилактических бесед и мероприятий. Безрезультатно: дети опять берутся за оружие.

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Что характерно, преподаватель Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина в первые секунды, увидев в классе ружье, подумал, что это очередная проверка готовности к экстренным случаям. Но прозвучал выстрел. Самый настоящий. По словам преподавателя, который в тот момент скомандовал «всем на пол!», парень с оружием в руках вышел в коридор. В эту паузу учеников удалось вывести в соседнее помещение, совмещенное с классом. Так что стрелок вернулся уже практически в пустой кабинет. Говорить с учителем не стал. Снова вышел за дверь, и прозвучал последний выстрел.

Как рассказал «РГ» старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, пока возбуждено уголовное дело по одной статье УК РФ — о покушении на убийство. Однако позже следователи инициировали целый ряд уголовно-процессуальных проверок. В поле зрения следствия и действия администрации колледжа, не исключено, что они допустили халатность, повлекшую гибель человека, и поведение родителей ученика — необходимо выяснить, как хранилось оружие, которое он взял из дома. Будет дана оценка и работе сотрудников ЧОПа, которые должны были обеспечить безопасность в стенах учебного заведения.

Вероятнее всего, будут возбуждены новые уголовные дела и приняты иные меры: так, соблюдение законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения проверяет прокуратура.

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Но несмотря на очередное «закручивание гаек», едва ли можно с уверенностью сказать, что подобный инцидент не произойдет снова где-нибудь на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье, а может быть, в соседней с барабинским колледжем школе.

По предварительным данным, утром на месте не было охранника учебного заведения. Но что он мог сделать, даже если бы сидел на вахте? Шестнадцатилетний парнишка, который заходил в эти двери на протяжении последних восьми месяцев, пронес отцовское ружье Иж-18 в разобранном виде. В рюкзаке. Поднявшись на нужный этаж, собрал его в помещении туалета и уже тогда пошел в аудиторию. Непонятно, помогла бы в этом случае даже рама металлодетектора, которой в колледже нет.

— Такие установки должны быть отрегулированы на определенную чувствительность, в противном случае они будут пищать на все подряд: ключи, мелочь, пряжку от ремня, — поясняет замдиректора по техническим вопросам союза охранных предприятий «Крук-С» Андрей Галынский. — Так и происходит, например, в метро, где рамы металлодетекторов также не настроены на определенный вес подозрительных предметов. В итоге, когда через них проходят тысячи человек в день, на писк, по сути, никто не обращает внимания. Проверяют, конечно, сумки, смотрят на подозрительную внешность, но сама рама уже бесполезна. Только настроенное специалистами оборудование и наличие ручного детектора у охраны могли предотвратить трагедию.

Неужели единственный способ уберечься в школе от ножей и пистолетов — обыскивать учеников на входе? В это невозможно поверить. И эксперты, конечно, в первую очередь говорят о другом: бороться надо с причиной подобных поступков.

Избежать того, чтобы детям вообще приходили в голову подобные мысли, — это сверхзадача. Вовремя разглядеть несчастного подростка, который балансирует на грани отчаяния, — это вполне достижимо.

Практически в каждом школьном сообществе, в каждом классе есть лидер и потенциальные аутсайдеры, которые становятся объектом для травли, если негативную энергию учеников не пустить в социально приемлемое русло. Для этого преподавателей нужно обучать хотя бы азам медиации, а в сегодняшней ситуации подобные курсы проходят лишь единицы. Но дело не только в профессиональных навыках педагогов, но и, увы, в нашей общей болезни — равнодушии к другим.

Прямая речь

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:

— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования данного уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие. Как отметил Александр Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.

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