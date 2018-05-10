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20:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жители Шымкента ощутили землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался на территории Афганистана, в 952 километрах от Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Шымкентцы ощутили подземные толчки силой в два балла, сообщила пресс-служба сейсмологической опытно-методической экспедиции МОН.

Эпицентр располагался в 952 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Землетрясение магнитудой 6 произошло 10 мая в 20:08.

Очаг залегал на глубине 120 километров. В Шымкенте ощущалось на два балла.

В среду казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 на границе Таджикистана и Афганистана, подземные толчки которого ощущались в Шымкенте и Таразе.

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