Жители Шымкента ощутили землетрясение
Эпицентр землетрясения располагался на территории Афганистана, в 952 километрах от Алматы.
Эпицентр землетрясения располагался на территории Афганистана, в 952 километрах от Алматы.
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Шымкентцы ощутили подземные толчки силой в два балла, сообщила
Эпицентр располагался в 952 километрах на
Землетрясение магнитудой 6 произошло 10 мая в 20:08.
Очаг залегал на глубине 120 километров. В Шымкенте ощущалось на два балла.
В среду казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 на границе Таджикистана и Афганистана, подземные толчки которого ощущались в Шымкенте и Таразе.