Жители Шымкента ощутили землетрясение

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Шымкентцы ощутили подземные толчки силой в два балла, сообщила пресс-служба сейсмологической опытно-методической экспедиции МОН.

Эпицентр располагался в 952 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Землетрясение магнитудой 6 произошло 10 мая в 20:08.

Очаг залегал на глубине 120 километров. В Шымкенте ощущалось на два балла.