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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден мертвым 18-летний саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг

Российского саксофониста Матвея Шерлинга обнаружили мертвым в Москве. Об этом в четверг, 10 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Музыканту было 18 лет. Тело было найдено в его квартире в центре столицы. Как уточнили в полиции, следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия.

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».

Саксофонист выступал с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова и с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

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