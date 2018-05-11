Полиция возбудила дело после нападения на почтовое отделение в Воронежской области
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на почтовое отделение в Лискинском районе, сообщила
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на почтовое отделение в Лискинском районе, сообщила
По данным полиции, подозреваемый угрожал сотруднице почты предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся на черном мопеде «Орион». Полиция опубликовала приметы нападавшего: среднего телосложения, рост 180 см, был одет в темную одежду. Силовики начали поиски подозреваемого.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.
В УФПС Воронежской области отметили, что последствия ЧП не отразятся на клиентах предприятия, все услуги будут выполнены в срок.