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08:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция возбудила дело после нападения на почтовое отделение в Воронежской области

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на почтовое отделение в Лискинском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Неизвестный напал на почтовое отделение в селе Нижнемарьино и забрал 25 тыс. рублей в четверг, 10 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

По данным полиции, подозреваемый угрожал сотруднице почты предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся на черном мопеде «Орион». Полиция опубликовала приметы нападавшего: среднего телосложения, рост 180 см, был одет в темную одежду. Силовики начали поиски подозреваемого.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

В УФПС Воронежской области отметили, что последствия ЧП не отразятся на клиентах предприятия, все услуги будут выполнены в срок.

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