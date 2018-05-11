Сотрудницу отделения связи в Похвистневском районе заподозрили в мошенничестве
В Похвистневском районе 28-летнюю сотрудницу отделения связи заподозрили в мошенничестве, сообщает
В Похвистневском районе 28-летнюю сотрудницу отделения связи заподозрили в мошенничестве, сообщает
К правоохранителям обратилась 40-летняя жительница одного из сел. Он рассказала, что не смогла внести квартплату в одном из отделений связи. Сотрудница организации сказала потерпевшей, что оплата невозможна
На допросе подозреваемая призналась, что решила присвоить деньги потерпевшей. Но часть суммы — 280 руб. она все же внесла в счет квартплаты. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».