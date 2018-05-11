Сотрудницу отделения связи в Похвистневском районе заподозрили в мошенничестве

К правоохранителям обратилась 40-летняя жительница одного из сел. Он рассказала, что не смогла внести квартплату в одном из отделений связи. Сотрудница организации сказала потерпевшей, что оплата невозможна из-за зависшей программы и предложила оставить ей 4500 рублей. А как только программа заработает, она якобы сама внесет оплату. Однако по истечению месяца, когда пришли следующие счета, заявительница по указанному в счетах долгу поняла, что ее обманули.