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08:12 (мск), источник: Volga News

Сотрудницу отделения связи в Похвистневском районе заподозрили в мошенничестве

В Похвистневском районе 28-летнюю сотрудницу отделения связи заподозрили в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 40-летняя жительница одного из сел. Он рассказала, что не смогла внести квартплату в одном из отделений связи. Сотрудница организации сказала потерпевшей, что оплата невозможна из-за зависшей программы и предложила оставить ей 4500 рублей. А как только программа заработает, она якобы сама внесет оплату. Однако по истечению месяца, когда пришли следующие счета, заявительница по указанному в счетах долгу поняла, что ее обманули.

На допросе подозреваемая призналась, что решила присвоить деньги потерпевшей. Но часть суммы — 280 руб. она все же внесла в счет квартплаты. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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