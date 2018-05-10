После травмирования школьницы в Бресте проверят все высокие деревья

«Комсомолка» писала о трагедии в Бресте на 9 мая: ветка рухнула на торговую палатку и травмировала 11-летнюю девочку. Областному управлению МЧС Бреста председатель горисполкома Николай Якубовский поручил проверить все потенциально опасные деревья в городе, информируют в городском исполкоме.

Кроме того, сообщается, что на День Победы в городе над Бугом из-за непогоды рухнуло на дорогу или тротуары сразу пять деревьев. Одно свалилось на пешеходную дорожку, другое — на проезжую часть, третье повредило тент грузового «Мерседеса», четвертое и пятое упали на территории внутренних двориков.

— Случившуюся трагедию никто не мог предугадать, — сказал Якубовский. — Накануне были приняты все меры предосторожности.