После травмирования школьницы в Бресте проверят все высокие деревья
В день несчастного случая ветер повалил в городской черте сразу несколько стволов, больше людей не пострадало.
В день несчастного случая ветер повалил в городской черте сразу несколько стволов, больше людей не пострадало.
«Комсомолка» писала о трагедии в Бресте на 9 мая: ветка рухнула на торговую палатку и травмировала 11-летнюю девочку. Областному управлению МЧС Бреста председатель горисполкома Николай Якубовский поручил проверить все потенциально опасные деревья в городе, информируют в городском исполкоме.
Кроме того, сообщается, что на День Победы в городе над Бугом
— Случившуюся трагедию никто не мог предугадать, — сказал Якубовский. — Накануне были приняты все меры предосторожности.
Сообщается, что все упавшие деревья были здоровыми. В течение следующих 10 дней специальная комиссия проинспектирует деревья в местах массовых сборищ, на территории образовательных и медицинских учреждений, домах и центрах культуры, а также во внутренних двориках. Подозрительные деревья спилят.