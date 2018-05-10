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21:11 (мск), источник: Комсомольская правда

После травмирования школьницы в Бресте проверят все высокие деревья

В день несчастного случая ветер повалил в городской черте сразу несколько стволов, больше людей не пострадало.

«Комсомолка» писала о трагедии в Бресте на 9 мая: ветка рухнула на торговую палатку и травмировала 11-летнюю девочку. Областному управлению МЧС Бреста председатель горисполкома Николай Якубовский поручил проверить все потенциально опасные деревья в городе, информируют в городском исполкоме.

Кроме того, сообщается, что на День Победы в городе над Бугом из-за непогоды рухнуло на дорогу или тротуары сразу пять деревьев. Одно свалилось на пешеходную дорожку, другое — на проезжую часть, третье повредило тент грузового «Мерседеса», четвертое и пятое упали на территории внутренних двориков.

— Случившуюся трагедию никто не мог предугадать, — сказал Якубовский. — Накануне были приняты все меры предосторожности.

Сообщается, что все упавшие деревья были здоровыми. В течение следующих 10 дней специальная комиссия проинспектирует деревья в местах массовых сборищ, на территории образовательных и медицинских учреждений, домах и центрах культуры, а также во внутренних двориках. Подозрительные деревья спилят.

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