Известный рэпер угодил в больницу после выступления в Нижнем Новгороде

Российский автор-исполнитель, режиссёр и дизайнер из Москвы Жак Энтони оказался в больнице после выступления в Нижнем Новгороде.

Концерт проходил 8 мая в клубе «Премио». По возвращению в Москву артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за сильного недомогания. Рэпер был госпитализирован в больницу. Сейчас он проходит обследование.

«Пока что он находится под наблюдением врачей, и мы не понимаем, насколько долго он там пробудет. Думаем, тут сказалось и общее состояние организма, и переутомление, и незалеченные болячки», — говорят представители рэпера.