Известный рэпер угодил в больницу после выступления в Нижнем Новгороде
Жак Энтони отменил все ближайшие концерты.
Жак Энтони отменил все ближайшие концерты.
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Концерт проходил 8 мая в клубе «Премио». По возвращению в Москву артисту пришлось вызвать скорую помощь
«Пока что он находится под наблюдением врачей, и мы не понимаем, насколько долго он там пробудет. Думаем, тут сказалось и общее состояние организма, и переутомление, и незалеченные болячки», — говорят представители рэпера.
Судя по официальной страничке в социальной сети, все ближайшие концерты Жака Энтони отменены.