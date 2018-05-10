В Кобрине на СТО у мужчины дважды обворовали авто
Оба раза детали с машины снимали безработные отец и сын.
Оба раза детали с машины снимали безработные отец и сын.
Сельчанин из Кобринского района пригнал неисправную машину в один из городских автосервисов. Спустя пару дней увидел, что срезана часть электропроводки и отвинчены детали подвески. В СТО сказали, что машину «обработали» двое знакомых, сообщают в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина отправился к «обидчикам» и те признались, возместили ущерб и подсказали адрес скупщика лома, чтобы сельчанин смог выкупить свои запчасти.
Автолюбитель думал, что конфликт улажен, но вернувшись еще через
— Оба раза потерпевший пострадал от действий двух безработных жителей Кобрина отца и сына, 1971 и 1997 годов рождений. Украденное мужчины сдавали как металлолом, — объяснил замначальника Кобринского РОВД старший лейтенант милиции Артем Костечко.
Возбуждено уголовное дело, предполагается, что мошенники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в районе.