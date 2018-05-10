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21:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кобрине на СТО у мужчины дважды обворовали авто

Оба раза детали с машины снимали безработные отец и сын.

Источник: Комсомольская правда
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Сельчанин из Кобринского района пригнал неисправную машину в один из городских автосервисов. Спустя пару дней увидел, что срезана часть электропроводки и отвинчены детали подвески. В СТО сказали, что машину «обработали» двое знакомых, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина отправился к «обидчикам» и те признались, возместили ущерб и подсказали адрес скупщика лома, чтобы сельчанин смог выкупить свои запчасти.

Автолюбитель думал, что конфликт улажен, но вернувшись еще через какое-то время на СТО обнаружил, что с машины снято еще больше деталей. Повторный разговор с автоворами ничего не дал, и он отправился в милицию.

— Оба раза потерпевший пострадал от действий двух безработных жителей Кобрина отца и сына, 1971 и 1997 годов рождений. Украденное мужчины сдавали как металлолом, — объяснил замначальника Кобринского РОВД старший лейтенант милиции Артем Костечко.

Возбуждено уголовное дело, предполагается, что мошенники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в районе.

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