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09:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде суд освободил экс-замдиректора ФСИН России

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта дела бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера о хищении при закупках электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщает РАПСИ.

Источник: Новый Калининград

Речь идет о бывшем замдиректора ФСИН Николае Криволапове. Информагентство отмечает, что решение об УДО не вступило в силу и было обжаловано.

В июне 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Двое других фигурантов — Криволапов и экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктор Определенов — также были признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний.

Ущерб, предположительно причиненный бюджету РФ мошенническими действиями, оценивается в сумму 1,23 миллиарда рублей.

Криволапову было назначено наказание в виде 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Определенов приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей.

При этом суд апелляционной инстанции согласился с назначенным наказанием, освободив фигурантов дела от выплаты штрафа.

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