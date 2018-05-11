В Калининграде суд освободил экс-замдиректора ФСИН России

Источник: Новый Калининград

Речь идет о бывшем замдиректора ФСИН Николае Криволапове. Информагентство отмечает, что решение об УДО не вступило в силу и было обжаловано.

В июне 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Двое других фигурантов — Криволапов и экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктор Определенов — также были признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний.

Ущерб, предположительно причиненный бюджету РФ мошенническими действиями, оценивается в сумму 1,23 миллиарда рублей.

Криволапову было назначено наказание в виде 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Определенов приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей.