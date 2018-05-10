В краже крупной партии металла подозреваются двое жителей Текели

«С учетом того, что были похищены предметы, содержащие цветной и черный лом, полицейской проверке были подвержены различные пункты приема цветмета. В результате, в раскурочивании и хищении деталей трансформатора и кабеля, под подозрение попали двое горожан 20 и 30 лет. Сейчас также доказана их причастность к совершению еще трех фактов краж. Среди них кража 13 крышек уличных люков, ущерб по которым тоже оценен в крупную сумму», — пояснили стражи порядка.