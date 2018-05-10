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22:27 (мск), источник: Kazinform

В краже крупной партии металла подозреваются двое жителей Текели

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматинской области задержала двух жителей города Текели, подозреваемых в совершении кражи цветного и черного металла на крупную сумму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Задержанным лицам пока инкриминируется четыре эпизода.

Подозреваемые задержаны полиций Текели в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных по факту кражи трансформатора, 300 метров кабеля и металлического уголка. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 3,5 миллионов тенге.

«С учетом того, что были похищены предметы, содержащие цветной и черный лом, полицейской проверке были подвержены различные пункты приема цветмета. В результате, в раскурочивании и хищении деталей трансформатора и кабеля, под подозрение попали двое горожан 20 и 30 лет. Сейчас также доказана их причастность к совершению еще трех фактов краж. Среди них кража 13 крышек уличных люков, ущерб по которым тоже оценен в крупную сумму», — пояснили стражи порядка.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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