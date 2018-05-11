СК возбудил дело после нападения на семью бывшего вице-губернатора в Адыгее

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения неизвестных на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, в результате которого погибла его мать. Двое других родственников чиновника, в том числе и его отец, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 частью 2 пунктом «з» («убийство») и статьей 162 частью 4 пунктом «в» («разбой»).

«В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее», — отмечают в пресс-службе ведомства.