СК возбудил дело после нападения на семью бывшего вице-губернатора в Адыгее
МАЙКОП, 10 мая, ФедералПресс. Работу на месте курирует руководитель следственного управления СК России по Республике Адыгея Александр Глущенко.
МАЙКОП, 10 мая, ФедералПресс. Работу на месте курирует руководитель следственного управления СК России по Республике Адыгея Александр Глущенко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения неизвестных на семью бывшего
Как сообщили «ФедералПресс» в
«В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы
Как ранее писал «ФедералПресс», нападение на родных