Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой и Тутберидзе
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ
Ольга Бузова переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой
Звезда «Папиных дочек» экстремально похудела
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
09:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СК возбудил дело после нападения на семью бывшего вице-губернатора в Адыгее

МАЙКОП, 10 мая, ФедералПресс. Работу на месте курирует руководитель следственного управления СК России по Республике Адыгея Александр Глущенко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения неизвестных на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, в результате которого погибла его мать. Двое других родственников чиновника, в том числе и его отец, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 частью 2 пунктом «з» («убийство») и статьей 162 частью 4 пунктом «в» («разбой»).

«В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «ФедералПресс», нападение на родных экс-чиновника в ауле Псейтук Тахтамукайского района произошло днем 10 мая, 79-летняя мать Мурата Ахеджака скончалась от полученных ран на месте.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
России предрекли сверхдоходы от нефти и газа
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста
Что даст России выход США из сделки с Ираном
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь